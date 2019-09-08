Боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином по числу подписчиков Instagram. Количество подписчиков Нурмагомедова увечилось после того, как он победил американского борца Дастина Порье и защитил чемпионский пояс.

Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Американский боец к этому моменту заметно устал и не захотел продолжать бой после очень плотного захвата. Порье после боя был расстроен и не смог сдержать слез.

Число подписчиков Хабиба превысило отметку в 16,3 миллиона подписчиков. Спортсменов в соцсети интересуются больше фолловеров, чем певицей и телеведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой.

Но до знаменитого футболиста Криштиану Роналду очень далеко. На страницу Роналду подписано свыше 182 миллионов пользователей. В этом футболист мировой лидер.

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