Емельяненко поздравил Хабиба и назвал его слабые стороны

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который защитил титул чемпиона UFC в легком весе в Абу-Даби в субботу, 7 сентября.

Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

"Хочу поздравить Хабиба с заслуженной победой. Хабиб - молодец, чемпион. Нелегкий был бой, я вчера переживал, кричал перед телевизором, осип", - записал видеообращение спортсмен в Instagram.

Емельяненко отметил, что сейчас Нурмагомедова будет изучать весь бойцовский мир, чтобы подготовиться к поединку и выявить его недостатки.

"У него отстающая часть - ударная техника. Сейчас будут стараться затягивать ударники - претерпеть бой, научиться защищаться от борьбы и стараться его побить в стойке, используя его более слабую сторону. Как борец он безупречен ... Теперь ему нужно подтянуть ударную технику", - заключил он.