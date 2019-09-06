Хабиб рассказал об ощущениях перед боем

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём самочувствии перед предстоящим боем с американцем Дастином Порье, который пройдёт Абу-Даби.

По словам Нурмагомедова, он ощущает колоссальную поддержку от своих болельщиков. Боец заявил, что не переживает из-за жары, поскольку температура будет одинаковой как для него, так и для его соперника, передаёт Газета.Ru.

«Счастлив, что отец со мной. Когда он рядом, а я в клетке — не имеет значения, что происходит. Когда отец рядом, я чувствую, что за моей спиной лев», - рассказал Нурмагомедов.