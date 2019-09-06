Сергей Кирьяков: Россия сильнее, но шотландцы выйдут как на последний бой

Сегодня сборная России сыграет отборочный матч ЕВРО-2020 в гостях против Шотландии. Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков в интервью еженедельнику «Аргументы недели» вспомнил матчи, которые сыграл против сборной этой страны и высказал мнение о предстоящей игре.

«Я сыграл два матча против Шотландии, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков. - Должен был сыграть три, но там (в Шотландии 16 ноября 1994-го года, отборочный матч ЧЕ-96, 1:1 – прим. ред.) на разминке понял, что не могу – на тренировке перед этим потянул ногу. В ответном принял участие (29 марта 1995-го, 0:0). Плюс сыграл против них на ЧЕ-92 в том матче, что проиграли 0:3. Но тогда сборная Шотландии была гораздо сильнее, чем сейчас, половина народа играла в «Глазго Рейнджерс» (очень сильный клуб был в те времена), половина - в английской премьер-лиге, причем в топ-клубах. Проиграли, хотя состав у нас был очень сильный. Они тогда на уровне сборной Англии были. Но два матча уже проиграли и вышли против нас расслабленные, играли в свое удовольствие. Не то что мы: зажатые – нам нужна была победа. Плюс стечение обстоятельств, первый гол ведь был – рикошет, второй – от штанги в спину Харина и в ворота, третий – с пенальти. А у нас куча моментов нереализованная. Но все эти разговоры, что мол пьяным шотландцам проиграли, те были с бодуна - это ерунда…

Сейчас мы сильнее, у них только один-два игрока приличных - уровня английской Премьер-лиги, тот же Робертсон из «Ливерпуля». Но тут вопрос мотивации. У них она будет запредельная, будут землю грызть – в этом их шанс. Выйдут как на последний бой. А они это делать умеют, у них это в крови. Поэтому будет тяжело. Если кто-то из наших выйдет, думая, что победим на классе – будут проблемы. Здесь больше вопросов к нам – как мы будем играть, а не как они. Думаю, начнем осторожно, им нужнее победа. Посмотрим, как они первые 10-15 минут будут действовать. Если будут прессинговать – значит, главное, не ошибиться, играть понадежнее. Если вперед не полезут, здесь на контроле мяча проблем не должно возникнуть».