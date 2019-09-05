СМИ назвали размер премиальных футболистов команд РПЛ

СМИ назвали размер премиальных футболистов команд Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Новая тенденция в РПЛ – награждать игроков не за отдельно взятые матчи, а за решение задач на сезон. Такой схемы сейчас придерживается «Спартак».

Больше всех футболистам платят в футбольных клубах «Зение», «Ростов» и «Спартак», - сообщает портал «БИЗНЕС Online».

«Зенит» – лидер РПЛ по премиальным. За победу игрокам питерского клуба платят по девять тысяч евро (в среднем более 600 тысяч рублей, в которой они приняли участие, и половину этой суммы – просто за попадание в заявку победного матча.

Двойными премиальными в «Зените» вознаграждают за победу в принципиальных матчах, например, против «Спартака».

В «Спартаке» раньше игроки основного состава получали премии сразу за победу – по пять тысяч евро, а с этого сезона бонусы будут только при попадании в тройку.

Если «Спартак» займет первое место – итоговая сумма умножается в 20 раз, второе – в 15 раз, третье – в 10 раз. Отметим, что у игроков основы, ротации и запаса эти бонусы будут отличаться.

Ростовчане платят своим игрокам за победу 500 тыс рублей, 250 тыс – за ничью с топ-клубом. В прошлом сезоне в «Ростове» платили и двойные премиальные за важные победы, но в этом году от такой практики отказались.