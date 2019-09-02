Папа и маленький брат проводили дочь Юлии Началовой Веру Алдонину в школу

Футболист Евгений Алдонин вместе с супругой Ольгой и маленьком сыном сегодня, 2 сентября, проводил в школу дочку Веру от брака с певицей Юлией Началовой. Вере Алдониной сейчас 12 лет. Алдонин опубликовал семейное фото. "Всех поздравляем с первым учебным днём!!!", - поздравили они школьников и их родителей. Верочку папа всегда провожает в школу.

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После смерти мамы Евгений предложил Вере самой выбрать, жить с бабушкой и дедушкой - родителями Юлии Началовой, или в его семье. Сначала девочка пожила с родителями мамы. А сейчас, вероятно, поселилась с папой, его женой и младшим братом.

Летом Алдонин отдыхал с семьей и Верочкой на море. Девочка подружилась с Ольгой. А с братиком Артемом она знакома с самого его рождения. "Необыкновенные люди! Счастья вам! Верочка - красавица писаная!", "Какая прекрасная семья! Счастья вам и процветания !!!" "Алдонин - супер мужик, респект и уважуха", - считают пользователи сети.