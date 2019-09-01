Психолог Гущин: Инстинкт киллера для футбольного бомбардира важнее техники

Доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин в интервью еженедельнику «Аргументы недели» рассуждает о том, что такое настоящий футбольный бомбардир.

- В «Динамо» появился скоростной нападающий Клинтон Нджие, вчера первый матч за «Локомотив» сыграл португалец Жоау Мариу, выглядел очень прилично, эффектно обводил, сделал голевую передачу… Но вот беда, оба, судя по статистике, забивают очень редко.

- Но португалец ведь не форвард. Хотя и среди форвардов бомбардиров очень мало, пример – тот же Клинтон. Есть такое понятие - инстинкт киллера. Инстинкт убийцы. Именно такой должен быть у форварда. И, в общем-то, такое качество для бомбардира важнее техники. Это сохранение хладнокровия в этот самый голевой момент, умение мгновенно за доли секунды принять единственно верное решение и не просто боднуть мячик или приложиться со всей силы, а сделать именно так, чтобы мяч пересек ленточку. Потом, понимаете, классическая техника не связана с ударом. Немцы не самые техничные футболисты, но они настолько координированы, что любой частью тела забивать умеют, как тот же Герд Мюллер. Именно это нужно нападающему, а не сильный удар, как это ни кажется странным, не обводка, не умение сделать передачу – это все для хавбека. Инстинкт киллера не тренируется. Поэтому-то настоящий бомбардир такой дефицит. Техничных игроков полно, а бомбардиров раз, два и обчелся. Можно моделировать ситуации на тренировках, человек станет больше забивать, но ненамного. А потом у нас на тренировках такие игровые ситуации не моделируются. По воротам бьют со средней дистанции, а голы то забиваются с близи, из штрафной, из вратарской».