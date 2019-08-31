Французский гонщик, пилот команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в результате аварии во время гонки девятого этапа серии в Бельгии. О гибели пилота сообщили представители Международной автомобильной федерации (FIA). Французский гонщик погиб в возрасте 22 лет.

По данным FIA, Антуан Юбер потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним американец эквадорского происхождения Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в болид Юбера. От удара болид француза распался на две части, а машина Корреа перевернулась. На место аварии оперативно прибыли медики. Гонщики были госпитализированы. Юбер скончался от полученных травм. О состоянии Корреа подробностей пока нет, - сообщает ТАСС.