Петрушин: Если в чемпионате прощают, на более высоком уровне получаем по полной

В чемпионате Росси сыграно почти четверть матчей, но пока фаворитов нет. Так считает бывший полузащитник московского «Динамо», советский и российский тренер Алексей Петрушин, давший интервью еженедельнику «Аргументы недели».



«Пока не вижу фаворита. Тот же «Зенит», хотя и выиграл, к примеру, у «Динамо» в гостях 2:0 (я был на том матче), нельзя сказать, что был на голову выше, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший полузащитник московского «Динамо», советский и российский тренер Алексей Петрушин. - В той конкретной игре у команды было много проблем в обороне, сами себе привозили моменты (просто «Динамо» не могло воспользоваться в силу объективных причин – с атакой проблемы большие). И игра в Уфе лишний раз показала, что не так все безоблачно в «Зените». «Краснодар» мне нравится, но провалил матч в Греции. Хотя это не чемпионат России, все равно команда, которая претендует на чемпионство, не имеет право проигрывать с таким счетом. Именно матчи в еврокубках – та лакмусовая бумажка, по которой можно оценивать футболиста и команду в целом. Если в чемпионате России прощают, на более высоком уровне получаем по полной. «Спартак» прибавляет, но опять таки игра в Лиге Европы с «Брагой» меня не то, что удивила… Все-таки соперник не столь сильный, «Спартак» мог сыграть и поагрессивнее… В той игре все проблемы у «Спартака» были слева в обороне, где играл Айртон. И в первом, и во втором тайме на фланге был провал полнейший! Оттуда и началась голевая атака. У меня есть метод, по которому оцениваю футболиста. Классный футболист из девяти матчей шесть должен сыграть отлично, три хорошо и один – удовлетворительно. Не провалить, а на троечку сыграть. Так же можно оценивать и команду. Пока этому требованию не удовлетворяет ни одна команда в нашем чемпионате».