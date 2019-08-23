Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов ужасно себя чувствует после того, как IIHF уведомила его, что из-за положительного допинг-теста он отстранён от международных турниров на четыре года.

По признанию 27-летнего Кузнецова, он ужасно себя чувствует из-за того, что подвёл клуб и болельщиков - передает RT.

"Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного допинг-теста я буду отстранён от международных турниров на четыре года. Я принял решение принять это наказание. Выступление за сборную моей страны всегда было очень важно для меня, я всегда делал это с большой гордостью. Теперь я не смогу надеть свитер сборной в течение четырёх лет. Я разочаровал много людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей", — цитирует слова Кузнецова пресс-служба «Вашингтона».

Сегодня, 23 августа, стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было открыто из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что ситуация с Евгением Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на российскую сборную. Он отметил, что нет возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура.

Как подчеркнул Колобков, "в России проводится серьёзная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, такими как, например, отстранение тренеров от работы".