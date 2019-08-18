Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак извинился за оскорбление бригады арбитров свое после игры шестого тура чемпионата России с грозненским "Ахматом". Встреча "Зенита" и "Ахмата" накануне завершилась со счетом 0:0.

Команды сразу после матча возмущались ошибками, которые допустили во время игры судьи.

"Футбол - это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть", - написал Семак в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak)18 Авг 2019 в 4:35 PDT



Семак по окончании матча назвал арбитров "козлами", и его слова попали в эфир. Возмущался судейством и нападающий Артем Дзюба. Он назвал судейство Алексея Матюнина и его бригады позорным.

Эксперты считают, что Дзюбу и Семака могут дисквалифицировать за слова о судействе.