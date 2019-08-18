Нападающий Артем Дзюба раскритиковал работу арбитров матча "Зенит" - "Ахмат". Накануне питерский "Зенит" в шестом туре Российской премьер-лиги не смог забить ни одного мяча в ворота грозненского "Ахмата". Матч завершился вничью - 0-0.

«Зенит» - безрадостная ничья с «Ахматом» 0:0

Встреча проходила в Санкт-Петербурге. Главным арбитром поединка был Алексей Матюнин (Москва).

Футбольные эксперты считают, что Матюнин во время игры принял несколько спорных решений.

На седьмой минуте матча судья удалил с поля капитана "Ахмата" Ризвана Уциева, позже отменил гол нападающего "Зенита" Эмилиано Ригони и не назначил пенальти за фол на аргентинце на 65-й минуте.

Артем Дзюба после игры в эфире "Матч ТВ" высказал мнение, что главный арбитр встречи Алексей Матюнин продемонстрировал безобразную работу, - передает ТАСС.

"Считаю, что "главная звезда" сегодня - судья, просто безобразие, Матюнин стал главным героем матча, что это вообще было? Удалил игрока, чего-то испугался, начал свистеть все в другую сторону, все фолы, они лежат на газоне, а мы забили чистый гол. На одном матче у нас есть VAR, на другом - нет VAR", - высказался Дзюба.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после игры вообще оскорбил арбитров, - передает РИА Новости. После окончания игры с "Ахматом" один из помощников Семака попытался пообщаться с судьями непосредственно на поле. Но к нему подошел Семак и сказал: "Не надо с этими козлами разговаривать". Эти "переговоры" попали в трансляцию матча.