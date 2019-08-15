«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

Сегодня, 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве сосоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ «Спартак» — «Тун» Главный встречи Боян Панджич из Швеции. Больше шансов на триумф в данном противостоянии, конечно же, имеет российский клуб.

Первую игру «Спартак» выиграл на чужом поле, забив три гола на выезде (счёт игры 3:2). Теперь подопечным Олега Кононова нужно удержать добытое преимущество и спокойно отправится в плей-офф Лиги Европы. Ну а швейцарские футболисты попробуют отыграться. Удастся ли им это? Победитель этого противостояния выйдет в следующий раунд, где встретится с сильнейшим в паре «Брондбю» - «Брага».

Игра началась, с атаки игроков «Туна», им нужно отыгрываться, как мы помним москвичи сумели добиться неплохого гандикапа, выиграв в Швейцарии со счётом 3:2. Сегодня нужно показать не менее уверенный футбол, чтобы развить свой успех и уверенно шагнуть в раунд плей-офф Лиги Европы. Нет аншлага сегодня на открытие арене. По предварительной информации, чуть больше 20-ти тысяч болельщиков пришли поддержать "красно-белую" команду.

На 7 мин Гол. 0:1. Штефан Гларнер. Вот так завязка. С левого фланга прошла прострельная передача в нашу штрафную площадку, где защитники "Спартака" не смогли разобраться, и после серии скидок и рикошетов мяч попал к одинокому Гларнеру на правый край площадки. Штефан мощно пробил в дальний верхний угол, без шансов для Максименко. Суммарный счет стал 3:3, который пока устраивает спартаковцев, с учетом забитых трёх мячей на чужом поле. Хотелось нам, чтобы "Спартак" сегодня победил без каких-либо нервотрёпок, но этого уже не случилось после пропущенного быстрого гола. Высоко начали работать в прессинге "красно-белые" после пропущенного гола, но взять мяч под контроль никак не получается.

Медленно действуют спартаковцы, не хватает остроты, изобретательности, наигранных комбинаций, упускают голевые моменты москвичи. Опасно! Ответили швейцарцы своей атакой, и от Хефти от левого угла штрафной площади крутил мяч в дальний угол - Максименко в броске выручил.Чуть более чем полтайма позади. Пока всё выглядит так, что "Тун" является фаворитом и ведёт игру первым номером. "Спартак" же выглядит робким претендентом, хотя поединок проходит на поле хозяев. Завелись снова болельщики на трибунах. Пытается "красно-белая" торсида завести своих любимцев на подвиги, но пока что всё тщетно. Москвичи почти не вступают в единоборства за владение мячом. Снова принялись катать мяч в центре поля швейцарцы, не встречая особого прессинга со стороны "Спартака".

Удивительно, насколько нестабильно играет "Спартак" на старте нынешнего сезона. После матча с "Ахматом" практически все хвалили "красно-белых", сегодня же они сами на себя не похожи. Бакаев и Шюррле не поняли друг друга, после чего начали высказывать друг другу претензии. Споры нужно припасти для раздевалки, а сейчас надо продолжать встречу, и стараться вернуть команде мяч.Звучит свисток арбитра, 1-й тайм завершён,"Спартак" проиграл первый тайм домашнего матча "Туну". С тревогой в сердцах уходим с футболистами на 15-минутный перерыв.

Во 2-ом тайме по-прежнему "Тун" двигается лучше на поле, а значит ничего по сравнению с первым таймом не меняется

На 52 мин Шюрле сильно пробил, голкипер мяч отбил и прямо на ногу Эсекель Понсе: Правым краем контратаку провели спартаковцы, откуда прошла прострельная передача к противоположному углу штрафной площади на Шюррле. Андре пробил практически по центру ворот, но голкипер Февр ошибся при ловле мяча, уронив мяч на ногу Понсе, и Эсекель без проблем закатил мяч в цель, счет сравнялся 1:1 (суммарный счет 4:3)

На 58 мин. Гол 2:1 Андре Шюррле: Мирзов на высокой скорости протащил мяч по левому краю, вошёл в штрафную площадку и прострелил вдоль линии вратарской площади, и Шюррле сыграл на замыкании (общий счет 5:3) Пока что мало что поменялось - "Туну" нужно забивать те же 2 гола, но при этом это позволит им только перевести игру в экстра-таймы. Важно побеждать "Спартаку" и с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА, Португальцы там по-прежнему наступают нам на ноги в борьбе за 3 команды в Лиге чемпионов. Зацепиться за мяч в последнее время швейцарцам тяжело. Упустили они свои золотые шансы, стараниями Максименко, и теперь им явно не хватает уверенности.Марк Шнайдер продолжает активничать у кромки поля, что-то подсказывая своим подопечным. Есть ещё у него вера в то, что можно совершить камбек.

Звучит финальный свисток, матч завершился победой «Спартака» с общим счетом 5:3. Спартаковцы проходят дальше в плей-офф Лиги Европы, где скорее всего сыграют с португальской "Брагой", если не произойдёт никакого форс-мажора,с чем мы их и поздравляем!