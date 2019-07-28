ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» 1:0

Сегодня, 28 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между московскими командами ЦСКА и «Локомотив». Арбитр встречи Владислав Безбородов (Санкт- Петербург).

Столичное дерби всегда событие далеко не локального масштаба, команды Виктора Гончаренко и Юрия Павловича Семина традиционно входят в число фаворитов национального первенства. Втягиваться в сезон всегда непросто, даже игрокам из таких профессиональных клубов, как «ЦСКА» и «Локо». Стартовали оба гранда в Премьер-лиге не так, как хотели их фанаты, максимум очков в двух первых раундах не удалось набрать никому. Теперь очная дуэль. Кто здесь победит?

Игра началась атаками «локо», пытаются комбинировать хозяева, но своей активностью игроки "Локомотива" вынуждают их ошибаться. Бодрая и динамичная игра с первых же минут идет, атакой на атаку отвечают команды. Теперь удар Облякова парирует защитник гостей. Эдер наносит первый удар по воротам, с левого фланга штрафной, Васин и Дивеев сыграли безобразно, но португалец поспешил, мяч летит на трибуны.

Повтор показывает, что защитник "Локомотива" сыграл рукой в своей штрафной, Владислав Безбородов после подсказки помощников должен назначить пенальти. Всё верно определил главный судья, который решил, что мяч сам нашёл руку Живоглядова, в итоге нет пенальти, есть спорный мяч. Бодрое начало, с настроением команды играют. Наверное, по такой игре, должно быть много забитых мячей.Армейцы допускают ошибки в обороне.

Многие футболисты основного состава пока не набрали оптимальную форму. После двух туров у армейцев 3 очка и разница мячей 2:3. ЦСКА занимает 13строчку. Дружина Юрия Семина два стартовых поединка чемпионата проводила на своем стадионе, к удивлению, москвичи не избежали потерь. В первый игровой день «Локомотив» не смог удержать шаткого преимущества после гола Алексея Миранчука над казанским «Рубином» (1:1), отметим, что в первом тайме полузащитник «красно-зеленых» Антон Миранчук не смог реализовать пенальти.«Локомотив» с 4 очками на шестой строчке. Наконец-то спокойно "Локомотив" покатал мяч на своей половине поля, но как только хозяева начали прессинговать, сразу же допустили ошибку и мяч был потерян.

"Локомотиву" не удается в контратаку убежать, приходится и дальше в спокойном режиме ждать свои моменты. Продолжают хозяева мариновать гостей на их половине поля, не отдают мяч, хоть и держаться пока у центральной линии.

Вновь не получается у "Локомотива" перехватить инициативу, и ЦСКА снова идет с мячом на чужую половину и проводит атаку за атакой. Обляков продемонстрировал дальний удар, но сошел снаряд с ноги и улетел в итоге на трибуны.

Пока только владение ради владения у "Локомотива". Не понимают они, как начать обострение атаки. Все игроки из ЦСКА находятся на своей половине поля, "Локомотив" владеет мячом, но вдалеке от штрафной.

На 42 мин арбитр по уточнению VAR назначает пенальти в ворота «локо», исполнял Чалов и счет в матче открыт -1:0: Фёдор не оставил шансов голкиперу "Локомотива", мяч отправлен в левый угол ворот, вратарь прыгнул в противоположный.Сбиваются гости на фланговую игру, но многочисленные навесы пока абсолютно никакой угрозы воротам ЦСКА не несут. Много остановок было в первом тайме. Судья добавляет 6 минут.

"Локомотив" играет немного торопливо, не получается гостям приблизиться к воротам соперника. ЦСКА не уходит с чужой половины поля, даже когда соперник овладевает мячом. Высоким прессингом мешают переходить сопернику в наступление. На этом 1-й тайм завершен.

Во 2-ом тайме игроки «локо» должны по логике пытаться переломить ход встречи, выровнять положение. Хотя никто события не форсирует, мяч двигают команды медленно и немного вяло.Не самый высокий темп взяли команды, "Локомотив" пытается владеть мячом, а ЦСКА, напротив, быстрее перевести мяч в атаку.Какого-то прогресса у "Локомотива" пока не наблюдается. Игра преимущественно в центре поля идет, не разогрелись еще футболисты после перерыва .С 1992 года «красно-синие» и «красно-зеленые» сыграли 57 матчей в чемпионате России.

Небольшое преимущество на стороне «железнодорожников», «Локомотив» выиграл 24 встречи. В активе ЦСКА 22 победы, одиннадцать поединков завершились вничью. Неспешная игра, осторожная. Команды совершенно не спешат, действуя больше от обороны

Опасный стандарт заработали «железнодорожники», Миранчук опасно, на силу пробил в ближний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Бегают с мячом хозяева вокруг да около чужой штрафной, но все попытки обострить ни к чему не приводят. Много остановок игры, поединок сбился на эпизоды, Юрий Сёмин с бровки подгоняет своих, как может.,игра "Локомотива" его не устраивает. "Локомотив" стал заложником собственного вялого и ленивого старта. Надо просыпаться и спасать игру, но сложно сказать, как это сделать.

Очередная позиционная атака "Локомотива" завершилась неточной диагональю в штрафную. Игра замедлилась, слишком много пауз. А тренеры команд используют любой момент, чтобы подсказать игрокам. Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч. А ЦСКА здорово играет по счету, уже сейчас начав применять маленькие футбольные хитрости.

На своей половине поля контролируют мяч игроки "Локомотива", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно. ЦСКА пока что не закрывается, оказывает прессинг на чужой половине поля. Но соблазн уйти в оборону есть. Всё, ЦСКА паркует автобус. Отдали мяч сопернику и всей командой выстроились перед собственной штрафной. Звучит финальный свисток арбитра, ЦСКА вырывает победу у «Локомотива» и набирает 6 очков.