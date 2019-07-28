«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2

Сегодня, 28-го июля на стадионе «Газовик» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между ФК «Оренбург» и питерским «Зенитом». Арбитр встречи Сергей Карасев (Москва). Команды Владимира Федотова и Сергея Семака находятся на диаметрально противоположных концах турнирной таблицы РПЛ.

Если действующего чемпиона страны положение в лидерах вполне устраивает, то оренбуржцев, по словам защитника Михаила Сивакова, два поражения на старте сезона разозлили. Смогут «газовщики» впервые в истории отобрать очки у «зенитчиков» в рамках Премьер-лиги?

Сегодня в Оренбурге 28 + градусов, искусственный газон и 7 500 зрителей на стадионе, посмотрим смогут ли команды показать скоростной и комбинационный футбол.

Игра началась и на 16 сек.счет открывает Сердар Азмун — 0:1. Потеряли оренбуржцы мяч на своей половине поля, получил далее мяч Дзюба и выкатил пас на Азмуна, Сердар вывалился один на один с голкипером и уверенно переиграл его.Отличный пас выполнил Ракицкий через две линии на Дриусси, обвел полузащитник соперника, но подстраховка сработала, выбивают мяч защитники.

Команда из Санкт-Петербурга смотрится на голову сильнее всех остальных в чемпионате. Выезд в Оренбург не должен таить в себе никаких опасностей, но РПЛ хорошо в своей дикой непредсказуемости. Мало ли что может произойти на этом искусственном поле в дикую жару? Тем более хозяева каждый год пытаются доказать всем, что в этом противостоянии нет никаких кабинетных игр. Два угловых подряд подали хозяева, но ничем опасным они не закончились, выбивают мяч из штрафной петербуржцы, но атака продолжается.

Получает мяч Дуглас Сантос на левом фланге атаки, выполнил передачу в штрафную на Сутормина, но обработка подвела полузащитника гостей. Ворвался Дзюба в штрафную площадь "Оренбурга", покатил мяч чуть назад на Дугласа Сантоса, следует навес, но уверенно играет на выходе голкипер «Оренбурга» Довбня.

Зенитовцы ведут позиционные перемещения,которые опасности не несут. На 20 мин Азмун вышел на голкипера, но попал в штангу. Снова всей командой хозяева на половине поля соперника, и в очередной раз чуть было не убежали петербуржцы в контратаку, но Дзюба не справился с обработкой.

Насыщенная оборона не дает Азмуну набрать скорость, а к подачам с флангов на Дзюбу защитники оказались готовы. Семаку нужно придумывать что-то новое, но у Петербурга такой широкий выбор игроков, что тренер может подготовить и «план Б».

Очень неудачно приземлился Сердар на спину, опасную травму можно получить в результате такого падения. Смещается в центр Сутормин, увел одного из защитников своим забеганием Дриусси, воспользовался этим Алексей и нанес удар с левой ноги, но получилось точно в руки Довбне.

Трудно понять причину, когда после забитого гола, зенитовцы отдают инициативу сопернику и начинают играть только после перерыва. Очень медленно начинают атаки зенитовцы, защитные порядки хозяев поля спокойно успевают вернуться к своим воротам.

Не дал нанести удар Сутормину Шахов, убежали хозяева в контратаку, но не удалось Деспотовичу обработать хороший пас от Алвеша. Звучит свисток арбитра и 1-й тайм завершен.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, много владеют мячом гости, но комбинирование не завершается ключевой передачей для нанесения удара по воротам. У зенитовцев нет куража, не хватает динамики, скорости, быстроты принятия решения.

На 54 мин. арбитр назначает пенальти за игру рукой в своей штрафной: протащил мяч по правому флангу Терентьев и нанес мощнейший удар, мяч попадает в руку Козлову и арбитр назначает пенальти. Исполнял наказание Артем Дзюба и счет становится 0:2.

Дзюба выполнил очень хороший перевод на право на Азмуна, Сердар выполнил навес, но выбили защитники мяч на угловой. Совсем немного не успел к мячу Довбня. В центре поля перепасовываются петербуржцы, пытаются вытянуть хозяев со своей половины, но в результате Барриос выполнил неточную передачу на Дзюбу.

После двух сыгранных матчей в чемпионате дружина Сергея Семака набрала максимальное количество очков, питерцы уступают «Уралу» в табели о рангах только за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Подача от Терехова на дальнюю штангу, готов был Деспотович замыкать передачу, но в красивом прыжке выбивает Ракицкий мяч на угловой.

Две замены в составе "Зенита". Вместо Сердара Азмуна на поле появился Александр Ерохин и вместо Дениса Терентьева - Эмануэль Маммана и ещё вместо Дзюбы выходит Юрий Жирков.

Успокоилась игра, похоже, что смирились игроки хозяев с результатом матча, зенитовцы играют на удержание счета Звучит финальный свисток арбитра, который подтверждает , что «Зенит» одерживает третью победу подряд, набирают 9 очков и возглавляют турнирную таблицу РПЛ.