Как проходят тренировки по керлингу

Керлинг является командной спортивной игрой на ледяной площадке. Участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду мишени («дома»).

Тренер Вадим Раев рассказал изданию "Вечерняя Москва", что в керлинге очень важны гибкость, координация, выносливость, стратегическое мышление, умение держать свои эмоции. "Это гораздо более интеллектуальный вид спорта, чем, например, футбол. Правила керлинга просты: есть две команды из четырех человек, нужно по очереди запускать камни и стремиться к тому, чтобы они оказались ближе к центру мишени («дому»)", — отметил спортсмен.