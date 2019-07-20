ЦСКА вырвал победу у «Оренбурга» 2:1

Сегодня, 20 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч второго тура чемпионата России 2019/20 между ЦСКА и «Оренбург» Арбитр встречи Евгений Турбин (Дмитров).

Команда Виктора Гончаренко после первого игрового дня неожиданно расположилась на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, дружина Владимира Федотова также не порадовала своих болельщиков набранными очками, и теперь обе команды могут целиком и полностью реабилитироваться перед своими болельщиками на старте нового сезона.

Игра началась, около 18 тысяч болельщиков на стадионе, армейцы пытаются наладить позиционную атаку, но мяч пока не держится у обеих команд. Армейцы прижали оренбуржцев к воротам, это опасно так вжиматься к своей штрафной, а все из-за отсутствия высокого прессинга, нервозность в игре команд. Накрутил соперника на фланге Фернандес и низом прострелил вдоль ворот, но с линии вратарской спокойно мяч выбил подальше Сиваков. Догнал мяч у лицевой линии Сигурдссон и тут же подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

Москвичи в прошлом сезоне остались без медалей. Они заняли четвертое место, набрав 51 очко и отстав от финишировавшего третьим “Краснодара” на 5 баллов. Впервые эти команды встретились в 2016 году, и тогда в обеих встречах сильнее оказался ЦСКА. А в сезоне 2018/2019 годов команды обменялись выездными победами с минимальным счетом.

Запустил пасом Терехов по флангу Алвеша, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.Теперь уже Чалов мог выскакивать на ворота после заброса от Дивеева, но Довбня вышел за пределы штрафной площади и головой выбил мяч за пределы поля. В первом туре российской премьер-лиги ЦСКА неприятно удивил своих болельщиков, уступив в гостях аутсайдеру минувшего сезона самарским Крыльям со счетом 2:0, а потому особо выделить кого-то из их состава не представляется возможным.

Алвеш на фланге финтом ушел от защитника и прострелил низом в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Васин. Мишкич длинным пасом искал на чужой половине поля Малярова, но того опередил Дивеев и вынес мяч в подкате в аут.

Армейцы ведут много позиционной игры без обострения в штрафной соперника Подал с правого фланга Влашич на ход Чалову, но у того буквально с головы мяч на выходе снял голкипер «Оренбурга» Довбня. Долго кружат на чужой половине поля футболисты ЦСКА, но пройти массированную оборону им пока не удается. И только на 30 минуте Никола Влашич с разворота пробил: штанга — гол, получил мяч перед штрафной Влашич, грамотно оттеснил корпусом Шахова, развернулся и низом пробил точно в дальний угол. Рикошетом от штанги сфера залетела в сетку, не оставив шансов на спасение Довбне 1:0 повели армейцы, которые сейчас доминируют на поле и не дают возможности сопернику даже подойти к штрафной.

На 38 минуте Сигурдссон после прекрасной подачи Чалова делает счет 2:0. Отличную комбинацию разыграли хозяева. Влашич нашел тонким пасом в штрафной Чалова, который тут же забросил "черпачком" на Сигрдссона. Исландец поймал мяч налету и вколотил его точно под перекладину.

На 40 минуте после практически первой атаки оренбуржцев Никита Маляров забивает ответный гол -2:1: После подачи с угла поля от Алвеша мяч заметался по штрафной и прилетел в итоге к Малярову, который смог протолкнуть его точно в дальний нижний угол. Свисток арбитра, 1-й тайм завершился, впереди пока ЦСКА, но все самое интересное впереди!

Во втором тайме вперед пошли гости, но быстро потеряли мяч и инициативу опять перехватили армейцы. Рисунок игры оренбуржцев не изменился и построен на глубоко эшелонированной защите и при любой возможности на контратаках, гости задействовали высокий прессинг, чего не было в 1-ом тайме. Длинным пасом Козлов искал на чужой половине поля Деспотовича, но тот не смог оторваться от Васина и потерял мяч.

Армейцы продолжают доминировать на поле, но темп игры упал . На поле возникла нервная обстановка, посыпались «желтые» карточки. Зацепился за мяч в чужой штрафной Чалов, продавил соперника корпусом и пробил по воротам, но от ноги защитника мяч полетел за пределы поля. Выиграл подбор у штрафной соперника Бистрович и вторым касанием пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и полетел на трибуны. Гости пытаются спасти игру и в последние мин. осаждают ворота ЦСКА, но пока безрезультатно, на 93 минуте получил мяч на линии вратарской Деспотович после прострела от Афонина и пробил в касание. Мяч полетел под перекладину, но чудо реакции показал Акинфеев и кончиками пальцев перевел сферу на угловой.

Звучит финальный свисток, фиксирующий первую победу ЦСКА в этом сезоне. В тяжелейшем для себя поединке ЦСКА обыграл дома "Оренбург". Хорошо смотрелись гости сегодня и даже могли вырвать победу, но блестящая реакция Акинфеева принесла три очка "армейцам".