Румынская теннисистка Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

27-летняя румынская теннисистка Симона Халеп победила знаменитую теннисистку из США Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде. Встреча Халеп и Уильямс завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу румынки.

Матч продолжался 56 минут. 37-летняя Уильямс проиграла в третьем финале турниров серии Большого шлема подряд. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

За Серену Уильямс болела на трибуне ее подруга - супруга принца Гарри Меган Маркл. Герцогиня Сассекская присоединилась к Кейт Миддлтон, которая прибыла ранее. Супруга принца Уильяма - покровитель всеанглийского клуба тенниса и крокета.

Серена Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. На ее счету 23 победы в одиночном разряде, семь из которых она одержала на Уимблдонском турнире.

Последний раз Серена Уильямс побеждала в 2017 году на Открытом чемпионате Австралии.

Для Халеп финал Уимблдона стал первым в карьере, ранее ее лучшим достижением был выход в полуфинал турнира в 2014 году.