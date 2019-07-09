В грязный футбол играют люди с чистыми сердцами

На болоте польского города Корыцин питерская команда «Озерки» («Saint-Petersburg Lakes») выиграла клубный чемпионат Европы. Об этой победе и вообще о болотном футболе рассказал «Аргументам недели» нападающий команды Алексей Суетов.



Эту команду называют болотной Барселоной. Они четырехкратные чемпионы мира. В болотных кругах их все знают, уважают. Команда родилась лет двадцать назад. И хотя обычный счёт на болоте 0:0, питерцам удалось взять кубок Европы.



"На самом деле болотный футбол – это такой адреналин! Столько радости! И если нет сил улыбаться, все равно внутри эмоции зашкаливают. Хотя вроде что за радость! Взрослые мужики возятся в этой грязи…", - рассказывает Суетов.



У болотного футбола совсем другие размеры и архитектура поля, другие правила и другая тактика.



Подробности читайте в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".



