Появилось видео самого быстрого нокаута в боях без правил

Американский боец Хорхе Масвидаль за пять секунд завершил бой, который прошел минувшей ночью. Видео появилось на официальном youtube-канале UFC Russia.

После этого поединка Хорхе Масвидаль стал автором пока самого быстрого нокаута в боях без правил. Представление бойцов длилось дольше.

Хорхе Масвидаль вышел на ринг против Бена Аскрена. Сразу после объявления начала боя, Масвидаль разбежался, подпрыгнул и нанес сопернику удар коленом в район головы.

После удара Бен Аскрен потерял сознание. Бой был остановлен спустя пять секунд после начала.