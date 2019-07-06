«Зенит» уступил «Локомотиву» Суперкубок со счетом 2:3

Уже стало традицией, любой сезон в российском футболе начинать матчем за Суперкубок этой страны, в котором сходятся обладатель Кубка России прошлого сезона, а также победитель Российской Премьер-Лиги.

Сегодня, 6 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в поединке Зенит — Локомотив сошлись именно обладатели этих трофеев .Арбитр Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург Все болельщики уже заждались начала сезона .

Игра началась в медленном темпе, в основном в центре поля, много позиционной игры, без обострения в штрафной соперника

На 6 мин.! Фёдор Смолов! 0:1! Счёт открыт! Великолепная передача в разрез получилась от Жемалетдинова, который мимо Ракицкого отыграл направо в штрафную на ход Смолову! Фёдор нанёс мощный удар в ближний угол, и Лунёв оказался не у дел!

Чорлука сейчас не добрался до мяча, и Дзюба мог убежать к воротам "Локомотива", но Гилерме не задержался и на выходе подстраховал своего партнёра, выбив мяч в аут!Антон Миранчук исполнил штрафной! Пытался пробить в дальний угол, но не очень сильно получилось, в итоге смогли игроки "Зенита" мяч выбить. Значительно быстрее заиграли команды, активнее москвичи, они лучше открываются под удар, давление пока оказывают игроки «Локомотива»

Прогуливается Сергей Семак вдоль бровки поля. Пока в атаке у его команды не получается. Немного спал темп игры после стартового отрезка, который получился очень даже резвым. Попытка удара из-за пределов штрафной площади по воротам "Зенита", Иванович смог мяч остановить.

Итак, середина первого тайма у нас идёт, пока минимальное преимущество "Локомотива". У ворот Гилерме пока всё довольно спокойно, а вот сами москвичи впереди создают полу-моменты.

«Зенит» и «Локомотив» входят в число 5-и клубов, которые выигрывали Суперкубок России. На счету питерцев 4 победы, а у «железнодорожников» только 2. Самым титулованным клубом соревнования является «ЦСКА» с 7-ю победами.

«Зениту» не хватает комбинационности, неожиданных выпадов на ворота соперника, медленно развивают атаки зенитовцев, мало движения, плохо открываются, поэтому нет свободных зон.. Казалось, что "Зенит" наладил контроль над мячом, но "Локомотив" тут же опасно ответил. Антон Миранчук на подступах к штрафной хорошо обработал мяч и нанёс довольно приличный удар в створ, с которым Лунёв справиться смог.

Смольников здорово набежал по центру, подкараулил отскок из штрафной площади и стрельнул от души! Только вот точности тут не хватило защитнику петербургского клуба! Эти две команды достаточно хорошо знают друг друга, тем более, что в последние два сезона именно они делили между собой основные трофеи в российском футболе.Понятно, чтостатистика личных встреч Зенит — Локомотив имеет множество исторических примеров. Однако для определения состояния команд важны несколько последних сезонов. В сентябре 2018 года команды выдали просто феерический матч, в котором забили целых 8 голов, а победа оказалась на стороне Зенита со счетом 5:3.В завершившемся сезоне, а точнее в ответном матче между этими командами в Москве была зафиксирована ничья 1:1.

Очень опасный момент! Алексей Миранчук с левого фланга выполнил мягкий навес на дальнюю штангу, где Жемалетдинов опередил вышедшего из рамки Лунёва, но в створ не попал! Голкипер "Зенита" в итоге лишь врезался в оппонента, сделав больно обоим. Врачи на поле!Опасный штрафной пробивают зенитовцы, мяч ушел на угловой

На добавленной 46 мин. в суматохе у ворот «Локомотива» Сердар Азмун! 1:1! Смольников подключился по правому флангу, навесил на дальнюю штангу, где Дзюба здорово мяч принял на грудь, но вот пробить ему уже не дали! Зато мяч отскочил к Азмуну, который с линии вратарской низом отправил его в угол ворот Гилерме! На этом 1-й тайм завершен.! На табло 1:1, тем интереснее будет после перерыва!

Во 2-ом тайме у зенитовцев есть одна замена после перерыва. Александр Ерохин появился на футбольном поле, заменил он Кристиана Нобоа. На 52 мин. опять Сердар Азмун! 2:1!

Смольников здорово подключился по правому флангу, прострелил из-под Рыбуса в центр штрафной, где Азмун здорово развернулся, отыграв Мурило, а вторым касанием аккуратно пробил мимо Гилерме в створ!И вот уже впереди "Зенит", и сработал правый фланг. Именно со стороны Смольникова пришли оба гола петербургской команды. Слово за Сёминым!

Сейчас доминирует «Зенит», опаснейший момент! После исполнения углового Иванович пробил с лёта из центра штрафной площади прямо в центр ворот! Гилерме чудом среагировал и мяч от перекладины отлетел в поле! Крутой эпизод! Какой момент запорол Азмун! Жирков отлично подключился в центр и нашёл в центре Сердара! С линии вратарской он не смог попасть в пустой угол, пробив над девяткой!58% на 42% по владению мячом на эту минуту. Что-то бахнуло у нас на стадионе. Видимо, это болельщики приступают к нетрадиционным методам боления. Вернее даже, не совсем законным.

На 78 мин .Алексей Миранчук обводящим ударом сравнивает счет 2:2 Красиво сделано! Крыховяк отыграл направо в штрафную площадь на ход Алексею Миранчуку, который резко остановился, отыграв Жиркова, а затем по красивой дуге отправил мяч в дальний угол! Эффектно, очень эффектно!

На 81 мин Алексей Миранчук 2:3 Какая красота! Разошёлся Алексей! Один краше другого! Получил мяч в центральном круге Миранчук, по пути сыграл в стенку со Смоловым, всем видом показал, что будет с подступов к штрафной пробивать обводящим ударом в дальний угол, но вместо этого аккуратно низом отправил мяч в противоположный угол! Лунёв не ждал! Грустно у "Зенита" впереди. Попытка навеса с правого фланга в штрафную площадь "Локомотива", Гилерме без проблем мяч в руки забрал.

Оздоев нарушает правила и арбитр показывают ему вторую карточку и удаляет его с поля, зенитовцы остаются в меньшинстве.Звучит финальный свисток. Москвичи молодцы, поздравляем «Локомотив с Суперкубком! Хорошая встряска для зенитовцев перед началом чемпионата РПЛ.