На самом дне: Кокорина и Мамаева опустили в воды Черного моря

Дайвцентр "Утриш" погрузил в Черное море скульптуры скандально известных футболистов - Павла Мамаева и Александра Кокорина. Они пополнили экспозицию подводного музея в Большом Утрише.

Увидеть композицию можно на глубине 6-9 метров под руководством опытного инструктора. Скульптура со скандальными футболистами весом почти в две тонны и раскрашенная в золото называется "Мамаев и Кокорин борются за свою свободу".