На самом дне: Кокорина и Мамаева опустили в воды Черного моря
4 июля 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Дайвцентр "Утриш" погрузил в Черное море скульптуры скандально известных футболистов - Павла Мамаева и Александра Кокорина. Они пополнили экспозицию подводного музея в Большом Утрише.
Увидеть композицию можно на глубине 6-9 метров под руководством опытного инструктора. Скульптура со скандальными футболистами весом почти в две тонны и раскрашенная в золото называется "Мамаев и Кокорин борются за свою свободу".
"Довольно актуально, в связи с последними событиями. То что сейчас творится, ну честное слово, это перебор... Павел и Александр уже свое получили! Мы за свободу Кокорина и Мамаева!" - отмечают в анапском дайвинг-центре.