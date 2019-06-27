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Чемпионы привезли кубок Гагарина в Миасс

27 июня 2019, 10:13 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Чемпионы привезли кубок Гагарина в Миасс

Московские хоккеисты Никита Нестеров, Сергей Андронов и Кирилл Капризов привезли в Миасс кубок Гагарина. Журналисты газеты «Миасский рабочий» пообщались с чемпионами и сделали памятные снимки с хоккейным трофеем.

Встречу со спортсменами организовал президент Национального парка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин. Кубок Гагарина привезли в специальном ударопрочном и водонепроницаемом кофре. Планируется, что его доставят в Челябинск в пятницу, где кубок презентуют на открытии детской хоккейной школы. Ее построил на свои средства Никита Нестеров, заниматься хоккеем будут дети.

 

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