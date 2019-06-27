Чемпионы привезли кубок Гагарина в Миасс

Московские хоккеисты Никита Нестеров, Сергей Андронов и Кирилл Капризов привезли в Миасс кубок Гагарина. Журналисты газеты «Миасский рабочий» пообщались с чемпионами и сделали памятные снимки с хоккейным трофеем.

Встречу со спортсменами организовал президент Национального парка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин. Кубок Гагарина привезли в специальном ударопрочном и водонепроницаемом кофре. Планируется, что его доставят в Челябинск в пятницу, где кубок презентуют на открытии детской хоккейной школы. Ее построил на свои средства Никита Нестеров, заниматься хоккеем будут дети.