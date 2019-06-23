Американка - победительница Олимпиады-2014 в Сочи стала официальной женой фигуриста из России

Американская фигуристка, победительница Олимпиады в Сочи в танцах на льду Мэрил Дэвис вышла замуж за бывшего фигуриста из России Федора Андреева. Свадьба американской спортсменки и россиянина состоялась во Франции.

На церемонии бракосочетания присутствовали 95 человек, - сообщил журнал People. Мэрил Дэвис и Федор Андреев вместе уже девять лет. Влюбленные объявили о помолвке в 2017 году.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Мэрил Дэвис выступала в паре с Чарли Уайтом. Сезон-2013/2014 стал для этих фигуристов последним в любительском спорте.

Андреев известен по выступлениям как в одиночном катании, так и в танцах на льду. Как фигурист-одиночник он представлял Канаду. После смены дисциплины Андреев вместе с Яной Хохловой выступал за Россию. В 2011 году на первенстве России они стали четвертыми. Но Федор получил травму ноги и вскоре объявил об уходе из спорта.

37-летний Андреев – сын Марины Зуевой. Она много лет тренировала Дэвис. Мэрил сейчас 32 года.

Дэвис с Чарли Уайтом участвовала в Олимпийских играх 2010 и 2014 годов и завоевала три медали: серебро в Ванкувере, золото и бронзу в Сочи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meryl Davis (@meryledavis)27 Май 2019 в 10:56 PDT