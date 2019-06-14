Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора, участвовавшего в рассмотрении жалобы

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы осужденного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, подал жалобу на прокурора, которая участвовала в рассмотрение апелляции. Отмечается, что сроки у спортсменов остались те же, но введены изменения в части квалификации действий футболистов.

По данным изменённого приговора, стул признан официально оружием, с помощью которого был избит глава "Минпромторга" Денис Пак.

По мнению адвоката, прокурор Анастасия Зверева проявляла неуважение к суду и рассмотрению дела.

"В период выступления защитников и осужденных в прениях сторон прокурор Зверева, проявляя явное неуважение к составу суда...В течение продолжительного времени она сначала изучала УПК РФ, затем дремала, а после перерыва - листала материалы неизвестного уголовного дела...На мои замечания никак не отреагировала, не извинилась, продолжила демонстрировать свое пренебрежительное отношение к суду", - передаёт жалобу Бушманова Sport24.