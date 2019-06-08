Россия – Сан-Марино — разгром 9:0

Футбольный матч Россия – Сан-Марино сыграли в Саранске 8 июня на «Мордовия-Арене». Игра проводится в рамках третьего тура отборочного цикла к ЕВРО-2020. Арбитр матча Мохаммед аль-Хаким (Швеция).

Нетрудно догадаться, что этот соперник является аутсайдером группы, однако от этого матч с ним не становится менее важным — напротив, здесь категорически нельзя терять очки, поскольку с большой долей вероятности другие сильные команды на них не оступятся, и тогда отечественная дружина может оказаться в крайне неприятной ситуации.

Напомним, в группе шесть команд: помимо России, Сан-Марино и Кипра, с которым мы встречаемся 11 июня в 21:45-это Бельгия, Шотландия и Казахстан. Самой грозной силой данного секстета, безусловно, являются бельгийцы, завоевавшие бронзу чемпионата мира — 2018.

Игра началась, мяч контролирует наша сборная, разыграли угловой на левом фланге россияне, долго обходились без подачи, но в итоге попытались найти на дальнем углу вратарской площадки Дзюбу, который до мяча не добрался. Но большой палец капитан своим партнёрам показал. Очередной угловой разыграли россияне, пошла передача в штрафную площадь, гости отбились. Подбор за россиянами, Кудряшов из центрального круга начинает очередную атаку. Атакует сборная России, неприятный для гостей прострел с правого фланга удалось исполнить, вытянулся Бенедеттини и смог мяч в сторону отразить.

Сборная России продолжает форсировать ворота гостей, но защита пока справляется с доминированием россиян

Футболисты Сан-Марино попытались наконец перейти на половину поля соперника, пошла передача в направлении Данило Риналди, но хорошо на выходе сыграл Гилерме. Впрочем, опасности тут не было никакой. Наращивает преимущество сборная России, на 19 мин. Дзюба имел возможность открыть счет, но в створ ворот попасть не удалось. Как же так? Ситуация не самая сложная,а затем Антон Миранчук опасно пробил, голкипер с трудом отбил мяч. На 25 мин в суматохе у ворот гостей Микеле Чеволи! 1:0! Автогол!

Ну хоть так! Затяжная атака сборной России, Головин прострелил с правого фланга в штрафную площадь, мяч от ноги Чеволи угодил в дальний угол. Очень острый был угол, но нам повезло!

На 31 мин. арбитр назначает пенальти в ворота сборной Сан-Марино, и Дзюба исполняет наказание, и счет становится 2:0

На 36 мин. Фёдор Кудряшов! 3:0! Наконец, отличная атака сборной России! Кудряшов подключился по левому флангу, сыграл в стенку, получив ответную передачу пяткой от Антона Миранчука, в итоге великолепным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Бенедеттини!

Вновь пошли в атаку игроки сборной России, Головин отправил по левому флангу Антона Миранчука и на 41 мин. Антон Миранчук увеличивает счет до 4:0. На этом завершился 1-й тайм.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, на 47 мин. опасную атаку не сумел завершить Антон Миранчук Головин низом сделал передачу в штрафную площадь, но Дзюба очень долго разворачивался и думал, в итоге его успели накрыть. На добивание успел Алексей Миранчук, но в створ он попасть не смог .23-0 по ударам по воротам. Думаю, сюда входят все попытки, включая заблокированные и мимо. Второй тайм начался так, как и ожидалось. Продолжает атаковать команда России.

Двойная замена в составе сборной России. Вместо Антона Миранчука на поле появился Фёдор Смолов, а Алексей Миранчук уступил своё место для Алексея Ионова.

Посмотрим, как сборная России сыграет в два форварда. В стиле контрольного поединка играет наша команда, постоянно атакуя, но не стараясь нагнетать ситуацию у чужих ворот.

Приближается второй тайм к своей середине, голы после перерыва мы пока не забивали. Много наши ребята комбинируют, но голевой настрой пропал. Головин с подступов к штрафной площади нанёс обводящий удар в дальний угол, но это лишь тренировка для Бенедеттини. Спокойно он поймал мяч в руки.

Угловой заработала сборная России. Пошла подача с правого фланга, Джикия набежал, в прыжке нанёс неплохой удар, но в створ не попал. Высоковатая всё-таки передача. На 73 мин. после многоходовой комбинации Головин навесил мяч на Дзюбу и он головой забивает гол -5:0. И в этот момент арбитр назначает пенальти , Дзюба бьёт, вратарь угадал направление удара, но Артём успевает на добивании увеличить счет до 6:0. заходит на хет-трик капитан сборной России.

На 77 мин. после грамотно разыгранной атаки Фёдор Смолов! 7:0!Оздоев из центрального круга сделал передачу налево на угол штрафной на Смолова. Фёдор рванул к воротам, аккуратным ударом низом пытался переиграть Бенедеттини, и голкипер даже до мяча добрался, но тот всё-таки угодил в створ!На 83 мин Смолов отыграл направо на Дзюбу, который навесил в центр, и ворвавшийся туда Фёдор с линии вратарской головой мощным ударом отправил мяч в створ ворот Бенедеттини! Очередной гол -8:0 . На 88 мин. после подачи в штрафную Артём Дзюба забивает гол - 9:0 и делает «покер». Разгромный результат в этой игре закономерен, но надо реально смотреть на перспективу в этом отборочном цикле ЕВРО-2020.