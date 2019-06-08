Врач Юрий Васильков: У Роналду биологический возраст –28-29 лет

Роналду и в 34 года продолжает удивлять: сделал очередной хет-трик (53-й в карьере) - в полуфинальном матче Лиги наций против сборной Швейцарии. «Аргументы недели» спросили знаменитого врача «Спартака» и сборной России Юрия Василькова, действительно ли, как якобы показало медицинское обследование перед переходом Криштиану в «Ювентус», его биологический возраст на десяток лет меньше паспортного.

«Думаю, не на десяток меньше паспортного, а лет на пять, - сказал о биологическом возрасте Криштиану Роналду «Аргументам недели» знаменитый врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков. - Играет, как футболист 28-29 лет. Значит, еще несколько лет будет нас «удивлять». Но ведь от старения еще никто не убежал. Конечно, процесс проходит у всех по-разному, но этот парень живет в прекрасных условиях, за ним смотрят не только массажисты и врачи, но и диетологи, визажисты, косметологи… Почему еще пресса пишет о том, что Роналдо не стареет - он ведь что только ни рекламирует: какие-то парфюмы, адидасы, найки… Кормит кроме себя еще не одну тысячу человек и должен по определению быть всегда молодым. Но игрок уникальный, конечно. Лобановский говорил о Шевченко: такие рождаются один в сто лет, а такие, как Роналду, раз лет в триста. Но есть опорно-двигательный аппарат: коленные суставы, голеностоп… Футболисты испытывают сумасшедшие нагрузки, а как бы ты ни следил за собой, эти суставы изнашиваются. Процессы старения – необратимы! Часы тикают для всех и для Роналдо тоже. Я знал много ребят, которые в тридцать лет прекрасно играли – те, кто режимил. Но во времена Советского Союза футболисты старели очень быстро и рано умирали. Постоянные застолья, не выпьешь – обидишь народ и т.д. и т.п. Они быстро взлетали до небес и потом падали вниз и расшибались. Взять Валерия Воронина. Сама королева Елизавета обратила на него внимание – красавец! Великолепно знал английский язык. Но к сорока годам превратился в развалину и погиб, кажется, в сорок четыре. Мы звезд не берегли, но и они и сами не очень заботились о своем здоровье. А Роналду - брильянт, который все сохраняют, берегут. Живет в таком вот оздоровительно-охранном режиме. После матчей им занимаются специалисты, врачи, массажисты. То есть стараются продлить его футбольную жизнь как можно дольше. Но не с каждым это получится».