Карен Хачанов: Эти чувства невозможно ни с чем другим сравнить

Завершающим в одиночном выступлении россиян на Ролан Гарросе стал Карен Хачанов. В четвертьфинале турнира, до которого Карен дошел впервые, он уступил четвёртой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму – 2:6, 4:6, 2:6.

- Смещение матча на день из-за дождя как-то осложнило ситуацию? Вы из тех, кто тяжело переносит затянувшееся ожидание?

- Нет. Я не волновался. Был готов играть и вчера, и сегодня. Что поделать - погода подвела. Да и никто не знает в лучшую это или в худшую это сторону. Был как-бы дополнительный день отдыха, в который, в то же время, удалось потренироваться в зале на грунте. Тренировались мы с Домиником в одно время. Это было лучше, чем ничего.

- Вас очень сильно и креативно во время матча с ним поддерживала публика. Что Вы чувствовали?

- Мне очень понравилось и дало дополнительную мотивацию в игре. Это очень приятно, когда скандируют твое имя, эти чувства невозможно ни с чем другим сравнить. Особенно здесь, в Париже.

- Во время вашего удивительного матча с Дель-Потро, где Вы меньше ошибались, ситуация была обратная. Его болельщики были более активны. Может Вам для результата эффективнее играть на психологическом протесте, когда Вас разозлили?

- Нет, я с этим не согласен. Гораздо приятнее, когда публика поддерживает тебя. Тим совсем другой соперник, у него другой стиль игры. Они оба топовые теннисисты, но у каждого свой стиль. Доминик один из сильнейших теннисистов именно на грунте, он не раз доказывал это за последние года и сегодня я это ощутил на корте. Я был к этому готов. Но что-то не сложилось. Я не говорю, что я играл офигенно сегодня. Но, опять же, всегда стоит вопрос, почему это произошло: потому что соперник делает что-то очень хорошо и поэтому у тебя что-то не получилось, или же ты что-то делал не так, и поэтому создал ему возможность.

- Так вот, если вкратце, почему у Вас сегодня все-таки не сложилось?

- Во-первых было ощущение, что кто контролирует середину, и кто начинает атаковать, тот и доминирует в матче. Но опять же, он гораздо ниже меня, и несмотря на то, что я стараюсь двигаться все лучше и лучше, в любом случае он будет быстрее меня. Так, например, многие мячи, которые я «разводил», он достал, и заново начинался розыгрыш. Так было сейчас на грунте. А когда мы с ним играли на харде, мои удары были более агрессивные и больше проскальзывали, он не успевал так хорошо защищаться. То же самое с подачей его на грунте, с этими "кик" во второй квадрат, с которыми тяжело что-то сделать. Ты или входишь, и тогда рискуешь, или ты оттягиваешься, и тогда теряешь корт и он тебя начинает разводить. Есть очень много нюансов. И именно потому он так хорошо играет на грунте, потому что его стиль игры к этому грунту подходит.

- Но если обобщить, то можно сказать, что пока Вы не нашли против него какой-то конкретной тактики.

- Нет, не то чтобы не нашел. Сегодня он играл лучше, был лучше в нескольких компонентах игры. И все. Нельзя сказать, что я играл плохо. Да, у меня что-то не получалось, но у меня не получалось именно потому, что он меня ставил в такие ситуации.

- В этом году благодаря проходу в четверьфинал Вы смогли застать начало турнира легенды тенниса и пересечься с Маратом Сафиным. Удалось пообщаться?

- Да, мы потренировались два дня. Сделали разминку перед матчем с Дель Потро и на следующий день с ним и с Женей Кафельниковым. Удалось с двумя первыми ракеткам поиграть.

- Они что-то подсказали?

- Да, с Женей просто потренировались, а Марат дал какие-то советы по игре. Мне было очень приятно общаться с ними, потому что Марат мой бывший любимый теннисист. И вообще, когда тебе дают какие-то идеи бывшие первые ракетки мира и победители больших шлемов - это дорогого стоит.