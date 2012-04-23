Болельщики купили все билеты на матч «Зенит» — «Динамо»

//Спорт

23 апреля 2012, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Все билеты на матч 40-го тура СОГАЗ - чемпионата России между питерским "Зенитом" и московским "Динамо" раскуплены. Встреча между двумя командами пройдет на стадионе «Петровский» в субботу, 28 апреля, и начнется в 20.15.

Игру смогут увидеть 21 500 болельщиков на стадионе и зрители телеканалов «100ТВ» и «НТВ Плюс Наш футбол». Об этом пишет Фонтанка.ру. В случае победы или ничьей во встрече с москвичами «Зенит» может досрочно победить в чемпионате.