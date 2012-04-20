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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт

Аршавин считает, что возвращение в "Зенит" пошло ему на пользу

20 апреля 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Футболист Андрей Аршавин заявил о том, что возвращение в Санкт-Петербург пошло ему на пользу. Права на нападающего футбольного клуба "Зенит" в настоящее время принадлежат лондонскому "Арсеналу".

По словам Аршавина, если бы он остался в "Арсенале", то рисковал остаться вне первенства континента. Такое заявление он сделал в интервью британскому таблоиду Mirror. Спортсмен также отметил, что чувствует, как постепенно выходит на свой прежний уровень. Что особенно важно в преддверии Euro, - подчеркнул Аршавин. 

ЕЛ

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