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20 апреля 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Футболист Андрей Аршавин заявил о том, что возвращение в Санкт-Петербург пошло ему на пользу. Права на нападающего футбольного клуба "Зенит" в настоящее время принадлежат лондонскому "Арсеналу".

По словам Аршавина, если бы он остался в "Арсенале", то рисковал остаться вне первенства континента. Такое заявление он сделал в интервью британскому таблоиду Mirror. Спортсмен также отметил, что чувствует, как постепенно выходит на свой прежний уровень. Что особенно важно в преддверии Euro, - подчеркнул Аршавин.