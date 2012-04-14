Итальянский футболист умер по дороге в больницу

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14 апреля 2012, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Футболист "Ливорно" Пьермарио Морозини, потерявший сознание во время матча, скончался от сердечного приступа. Двадцатипятилетний футболист упал на поле на 31-й минуте встречи команд "Пескара" - "Ливорно".



Морозини тут же оказали первую медицинскую помощь. Однако по пути в больницу он скончался в машине скорой помощи. По предварительным данным, спортсмен умер от сердечного приступа.

Его смерть подтвердил один из врачей, сообщает kp.ru.

Матч был прерван, некоторые футболисты покидали поле в слезах. Из-за смерти игрока принято решение отменить ближайший тур всех дивизионов чемпионата Италии по футболу.