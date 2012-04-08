"Спартак" обыграл "Кубань" в 38 туре чемпионата России по футболу

В 38 туре чемпионата России московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над краснодарской "Кубанью" со счетом 2:0. Матч состоялся в воскресенье, 8 апреля на столичном стадионе "Лужники".

Как отмечает Российская футбольная премьер-лига, на шестой минуте счет в матче открыл нигерийский нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике. В еще одном матче чемпионата, сыгранном 8 апреля, "Краснодар" обыграл аутсайдера "Томь" со счетом 3:1. Накануне в матчах 38 тура "Зенит" в Москве обыграл "Локомотив" 1:0, а ЦСКА сыграл вничью с "Анжи" 0:0.