Мутко: ФИФА ожидает серьезная реорганизация

Член Исполкома ФИФА Виталий Мутко во вторник заявил журналистам, что Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) в мае ожидает серьезная реорганизация - будут изменения в Уставе организации и принципах ее работы.

Виталий Мутко отметил, что уже в мае конгрессу ФИФА будет предложено принять ряд изменений в Уставе и принципах работы организации. Также он рассказал об итогах заседания Исполкома ФИФА. Он сказал: "В частности, мы согласились, что не Исполком ФИФА, а Конгресс будет избирать страну-хозяйку чемпионата мира. Будет утвержден комитет по этике с самыми широкими полномочиями. Одним из 25 членов Исполкома станет женщина. Конгрессу предложат и другие нововведения", - цитирует Мутко ИТАР-ТАСС.