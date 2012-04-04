Лучшие культуристы Европы собираются в Россию

19 мая в Туле пройдет чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу. Лучшие атлеты Всемирной федерации бодибилдинга и Всемирной федерации фитнеса приедут в "город оружейников" бороться за титул "Мистер Европа" среди профессионалов.

Также, состоится соревнование среди женщин, победительница которого получит титул "Мисс Фитнес Европа". Инициатором проведения этого грандиозного спортивного праздника в Туле стал известный киноактер и бодибилдер Александр Невский, который является советником тульского губернатора Владимира Груздева по спорту. В прошлом

ноябре Невский во второй раз выиграл титул "Мистер Вселенная" в Вене, после чего привез лучших атлетов в Тулу на "Гран - При" по культуризму.

Президент Всемирной федерации бодибилдинга Эдмундас Даубарас и глава российского отделения Всемирной федерации фитнеса Андрей Басов остались тогда очень довольны организацией соревнований и гостеприимством туляков, поэтому они поддержали предложение Невского провести чемпионат Европы именно в Туле.