Сегодня в 23.45 начнется ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между лиссабонской "Бенфикой" и петербургским "Зенитом". Трансляцию из Португалии НТВ начнет в 23.45.



В Петербурге "Зенит" выиграл 3:2. Клубу достаточно ничьи для выхода в четвертьфинал, но главный тренер Лучано Спаллетти сказал на предматчевой пресс-конференции:



- Мы не считаем себя фаворитами, приехали играть 95 минут на максимуме и вложить в эту игру все мастерство, желание и максимум того, на что мы способны. На таком уровне ты не можешь рассчитывать на ничью, мы хотим победить.



Спаллетти добавил, что в Лиге чемпионов играет с "Зенитом" не для вылета:



- А для того, чтобы пройти до конца и испытать все те эмоции, которые жизнь и футбол высочайшего уровня дарят нам, - цитирует итальянца официальный сайт клуба.