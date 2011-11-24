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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт

Фанаты извинились перед "Зенитом" за использование пиротехники

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Футбольный клуб "Зенит" пообещал наказать тех болельщиков, которые использовали пиротехнику на матче Лиги чемпионов против АПОЭЛа. Дважды матч был остановлен из-за сильной задымленности стадиона.

Как говорится в заявлении на официальном сайте клуба, между командой и активной частью фанатского движения были нарушены партнерские отношения. "Зенит" считает недопустимой ситуацию, когда действия отдельных фанатов негативно влияют на ход игры и могут привести к жестким дисциплинарным санкциям вплоть до технического поражения, передает Интерфакс. "В ближайшие дни сотрудниками службы безопасности "Зенита" и полиции под контролем представителей УЕФА и РФС будет проведено расследование и разработаны более жесткие правила предматчевого досмотра при входе на фанатский вираж", - подчеркивается в заявлении.

В свою очередь фанаты "Зенита" принесли извинения команде и тренеру за использование пиротехники, сообщает объединенный сайт болельщиков "Ландскрона". Главный арбитр Феликс Брих останавливал игру в каждом из таймов из-за буйного поведения зрителей на фанатском вираже "Петровского".  Губернатор  Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что намерен обсудить с руководством петербургского МВД проблему допуска на футбольные матчи фанатов с пиротехническими файерами.

ЕЛ

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