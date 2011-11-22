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//Спорт

"Северсталь" одержала победу в хоккейном матче над "Спартаком"

22 ноября 2011, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Во вторник череповецкая "Северсталь" обыграла московский "Спартак" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной Лиги. Встреча завершилась со счетом 5:3 (0:1, 2:2, 3:0).

Как пишет "Спорт-Экспресс",  по ходу встречи "Спартак" вел со счетом 3:1, но не сумел удержать преимущество. В других матчах вторника "Атлант" обыграл чеховский "Витязь" в Мытищах – 3:2, петербургский СКА обыграл дома "Лев" из Словакии - 5:2, "Барыс" из Астаны проиграл дома минскому "Динамо" - 2:6.

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