Огонь сочинской Олимпиады начнет свой путь из Москвы 7 октября 2013 года

Эстафета огня зимних Олимпийских игр в Сочи начнется в России 7 октября 2013 года, сообщил на совещании президент оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко.



"Эстафета начнется в Москве 7 октября 2013 года и закончится в Сочи 7 февраля 2014 года - это будет самая масштабная эстафета в истории Олимпийских игр", - сказал он, добавив, что эстафета охватит всю страну и в ней сможет принять участие абсолютное большинство жителей РФ.



По словам Чернышенко, эта эстафета станет самой продолжительной за всю историю - 123 дня, и самой протяженной - более 40 тысяч километров, что полностью соответствует длине экватора Земли.



"Я думаю, вряд ли кто-то сможет этот рекорд повторить", - сказал глава оргкомитета. Олимпийский огонь, который прибудет в Москву из Афин, будет пронесен через столицы всех 83-х субъектов РФ.