Екатерина Гамова прокомментировала уход тренера сборной Владимира Кузюткина

Известная волейболистка лидер казанского «Динамо» Екатерина Гамова прокомментировала уход Владимира Кузюткина с поста главного тренера женской волейбольной сборной России.

По словам Гамовой, ее не шокировал уход Кузюткина. «У главного тренера закончился контракт, и по каким причинам он его не продлил, только у него можно узнать. Я совершенно спокойно восприняла эти изменения. И до этого были перемены, это нормально, это жизнь», - рассказала спортсменка.

Екатерина сообщила, что перед «Динамо» поставлена задача победить во всех турнирах сезона-2011/12, передает РИА Новости.

«Приоритет один - победа во всех соревнованиях сезона. Я понимаю, что это сложно, почти нереально. Но ставить перед собой глобальные цели - это нормальная история для нашей команды. Мы стремимся только к одному - к победе», - пояснила Екатерина Гамова.

Владимир Кузюткин, под руководством которого сборная России стала чемпионом мира в 2010 году, ушел из команды. Его место в пятницу, 21 октября, занял тренер краснодарского «Динамо» Сергей Овчинников.