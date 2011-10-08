Сборная России по футболу обыграла словаков в отборочном турнире Евро-2012

Сборная России по футболу одержала победу над командой Словакии в гостевом матче в рамках отборочного цикла Евро-2012. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды Дика Адвоката. На 70-й минуте гол забил полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Получив передачу от Жиркова, продвинулся вперед и хлестко пробил по воротам. Мяч рикошетом от Яна Дюрицы предательски опустился за спиной Мухи - 0:1, передает РИА Новости.