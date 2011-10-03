Кержаков, скорее всего, не сыграет за сборную в матчах со Словакией и Андоррой

Травма футболиста Александра Кержакова, которую он получил в матче чемпионата России с московским «Спартаком», оказалась серьезной. Нападающий питерского "Зенита", скорее всего, не сыграет за сборную в матчах со Словакией и Андоррой.



После матча Александр Кержаков заявил, что его голеностоп «опух и очень болит», пишет «Спорт-Экспресс». Игра «Спартак» — «Зенит» состоялась 2 сентября и Москве и завершилась вничью 2:2. Кержаков получил травму во втором тайме. Окончательно ситуация с футболистом прояснится 3 октября, когда форвард пройдет медицинское обследование.