Сегодня в Балтийском медиа-центре открывается фотовыставка

«Я ♥ «Зенит». Именно так назывался фотоконкурс, который в течении нескольких месяцев проходил в Санкт-Петербурге.

Его устроители - крупнейший медиа-холдинг Северо-Запада России – «БМГ» вместе с ФК «Зенит» решили объединить самых креативных любителей большого футбола. После вчерашней победы «Зенита» над «Порто» сегодняшнее открытие выставки будет особенно праздничным.

Из более 500 работ, присланных на конкурс, жюри отобрало 40 лучших, а из них две самые-самые. В номинации «Профессионалы» наибольшее число голосов членов жюри набрала работа Алексея Смышляева (фотоагентство «Интерпресс») «Старейшие болельщицы «Зенита». Что ж, за любимую команду в Петербурге действительно болеет и стар, и млад, а эта фотография - лишнее тому подтверждение. Чуть-чуть не хватило баллов до победы фотокорреспондентам газеты «Смена» Кириллу Кудрявцеву и Святославу Акимову, занявшим соответственно второе и третье места. Победителем среди любителей стала работа «Флаг «Зенита» со мной на вершине Айлендпик» Сергея Голикова.

Откроет выставку вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, возглавлявший жюри фотоконкурса. Будут и другие делегаты клуба, к слову предоставившего два главных приза победителям в номинациях «Профессионалы» и «Любители».

Не остались без внимания и остальные авторы, чьи работы попали в число сорока лучших. Их авторы получат призы от ФК «Зенит» - футбольные мячи с автографами игроков. Все финалисты конкурса получат также дипломы и фирменные призы от компании «Зенит Трейд», призы от Балтийской медиа-группы, радио «Зенит» и газеты «Советский спорт».

Выставка «Я ♥ «Зенит» будет экспонироваться в Балтийском медиа-центре в течение всего октября.