В России создана Федерация спортсменов нетрадиционной ориентации

Спортивная федерация сексуальных меньшинств была в четверг создана в России. В нее уже вступили почти 300 спортсменов.

В Федерацию ЛГБТ-спорта вошли спортсмены из Мурманской, Архангельской, Свердловской, Волгоградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Члены федерации видят своей задачей создание специальных спортивных клубов, секций и соревнований, где бы физкультурники нетрадиционной ориентации чувствовали бы себя комфортно.

"Многие люди в стране боятся представителей нашего сообщества, некоторые открыто ненавидят нас. Чаще всего ненависть и страх базируются на штампах и стереотипах. Мы хотим показать, что помимо гей-парадов и ночных клубов, в жизни нашего сообщества есть что-то еще, например, спорт", - написано в заявлении Федерации.

23-25 сентября в Санкт-Петербурге состоится первый общероссийский спортивный фестиваль для ЛГБТ-спортсменов.