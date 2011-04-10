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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт

ЧР по биатлону, женский и мужской масс-старты - в прямом эфире «Россия 2»

10 апреля 2011, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня на чемпионате России по биатлону в Тюменской области пройдут масс-старты. Прямая трансляция женской гонки на канале «Россия 2» начнется в 8.55 мск, мужской – в 10.55.

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