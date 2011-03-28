Россияне Светлана Слепцова и Евгений Устюгов одержали победу в пасьюте в рамках "Рождественской гонки", которая проходит в немецком Гельзенкирхене. Несколькими часами ранее они заняли первое место и в масс-старте.



В гонке преследования россияне пришли к финишу с результатом 39 минут 49,1 секунды. Вторыми финишировали немцы Катрин Хитцер и Флориан Граф (отставание - 11,5 секунды), их соотечественники Андреа Хенкель и Михаэль Грайс - третьи (+1 минута 14,7 секунды).



Изначально "Рождественская гонка" должна была пройти 30 декабря прошлого года, но соревнования пришлось перенести из-за сильного снегопада, повредившего крышу стадиона "Фелтинс-Арена".