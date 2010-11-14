Любовь Соколова: «Российские волейболистки сделали подарок всей стране» (ВИДЕО)

Второй подряд титул чемпионок мира по волейболу является значимым событием для российского спорта, сказала лидер сборной России Любовь Соколова в интервью РИА Новости.

В финальном матче ЧМ-2010 в Японии сборная России обыграла команду Бразилии на тай-брейке, повторив успех 2006 года. "Это очень важная победа! Второе чемпионство подряд - событие для всего нашего волейбола, - приводит агентство слова Соколовой. - Вся команда старалась, у нас была задача, и мы с ней справились".

У команд были равные шансы на победу в финале, считает она: "Сложно говорить, что получалось, а что не получалось в финале. Обе команды вышли с настроем на победу, и главное - это результат. Спасибо всем, кто поддерживал и болел!".