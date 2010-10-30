Российские волейболистки победили турчанок на ЧМ в Японии

Сборная России по волейболу одержала вторую победу подряд на чемпионате мира среди женских команд, проходящем в Японии. Она одолела сборную Турции со счетом 3-1 (25:27, 25:22, 25:11, 25:17).

Отменную результативность в матче продемонстрировала Екатерина Гамова, набравшая 25 очков. Накануне в стартовом матче также в четырех сетах нашей командой была обыграна команда Доминиканской республики.

Сборная России возглавила турнирную таблицу группы D, набрав 4 очка.