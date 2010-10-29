Российские волейболистки победили в стартовом матче ЧМ

Женская сборная России по волейболу выиграла у команды Доминиканской Республики в стартовом матче чемпионата мира в Японии.

Россиянки уступили в стартовой партии, но затем уверенно выиграли три сета подряд. Итоговый счет матча - 3-1 (21:25, 25:9, 25:17, 25:11).

Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Екатерина Гамова (20 очков) и Татьяна Кошелева (15). Во втором матче ЧМ-2010 в субботу сборная России сыграет с командой Турции.