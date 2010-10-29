Стартовый матч россиянок на ЧМ по волейболу – в прямом эфире ТК «Россия 2»

Чемпионат мира по волейболу среди женских команд, на котором сборная России будет защищать титул, добытый четыре года назад, стартует сегодня в Японии.

Россиянки проводят свой стартовый матч сегодня против команды Доминиканской республики. Телеканал «Россия 2» покажет его в прямом эфире, начиная с 8.25 утра по московскому времени.

Чемпионат продлится до 14 ноября. В финальной части 24 команды-участницы на первом этапе разбиты на 4 группы. 16 команд (по четыре лучшие из каждой шестёрки) выйдут во второй этап, где образуют две группы по 8 команд.

Участниками плей-офф за места с первого по четвертое станут по две лучшие команды из групп. Итоговые 5-8-е и 9-12-е места также по системе плей-офф разыграют команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3-4-е и 5-6-е места.

Соперницами россиянок по группе D станут сборные Турции, Канады, Доминиканской Республики, Южной Кореи и Китая.



