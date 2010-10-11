Бразилия в третий раз подряд выиграла ЧМ по волейболу (ВИДЕО)

Сборная Бразилии по волейболу в третий раз подряд выиграла чемпионат мира. В финальном матче она взяла верх над командой Кубы со счетом 3-0 (25:22, 25:14, 25:22).

В первых двух сетах бразильцы сразу же создавали себе комфортный отрыв от кубинцев, которые чересчур много ошибались. В третьей партии кубинские волейболисты прибавили в игре в защите, внесли разнообразие в атакующие действия, но сборная Бразилии сумела выстоять под их напором и довести до победы третий сет.

Бронзовые медали завоевали "обидчики" сборной России - сербы, которые в утешительном финале обыграли сборную Италии. Сборная России заняла пятое место.